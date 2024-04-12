"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين

كتب- عمرو صالح:

أعلنت شركة مصر للطيران، أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتي كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي، عادت إلى برج العرب بدون ركاب.

وكان من المقرر أن تنقل الطائرة المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة إلي مطار برج العرب، وبعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة ، الأمر الذى ترتب عليه قيام قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

وقالت الشركة، إنه حرصًا على الركاب فقد تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينج B737-800 والتى أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 راكبًا من مطار جدة، وقد وصلت الطائرة مطار برج العرب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم.