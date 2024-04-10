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الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

06:23 ص الأربعاء 10 أبريل 2024
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    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
  • عرض 3 صورة
    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
  • عرض 3 صورة
    السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
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كتب-محمد فتحي:

أدى، قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد مصر الكبير في العاصمة الادارية الجيدة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي لاة العيد لاة عيد الفطر المبارك سجد مصر في العاصمة الإدارية

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