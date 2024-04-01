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نأسف لكم.. السكة الحديد تعلن جدول تأخيرات القطارات اليوم - صور

11:02 ص الإثنين 01 أبريل 2024
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين 1 أبريل 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك نظرًا لما يتم إنجازه من مشروعات قومية ترتبط بالهيئة والهيئات الأخرى في هذه الفترة من أعمال تطوير على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الاثنين كما يلي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

2- خط القاهرة - أسيوط: 80 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

وتعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها.

السكة الحديد تأخيرات القطارات مشروعات قومية

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