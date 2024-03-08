"قصه حياتي المؤلمة".. أول تعليق من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر



كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر الإعلامي عمرو أديب تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "x" بعد فوز الأهلي على الزمالك وحصوله على كأس مصر.

وكتب "أديب": "قصه حياتى المؤلمه : الزمالك يلعب والاهلى يكسب !"

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.