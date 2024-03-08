"القومي للمرأة" يكرم أكاديميات وإعلاميات باحتفالية "شباب يغير الصورة"

كتبت- نور العمروسي:

شهد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، احتفالية نظمتها لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى، لتوزيع جوائز المسابقة السنوية التي تحمل شعار "شباب يغير الصورة" وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية البارزة.

وفى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة اللجنة، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لشباب الإعلام في موضوعات تخص المرأة، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة من المسابقة شهدت مشاركة 22 جامعة، وقدمت 64 عملاً إعلامياً متنوعاً يتضمن إنتاجات تلفزيونية، إذاعية، وحملات إعلامية وأعمالاً صحفية.

كما أشادت القلينى باهتمام القيادة السياسية متمثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة ودعمها، مؤكدة ان الإعلام الموجه للمرأة يلعب دوراً هاماً فى احداث تغيير ايجابي بالمجتمع.

وشهد الاحتفال تكريم مجموعة من الرائدات في مجال التعليم والإعلام لدورهن الفاعل في توعية وتعليم الفتيات والدفاع عن قضايا المرأة.

وشمل التكريم : الدكتورة نوال الدجوي، والدكتورة ألفت كامل، والدكتورة مني الحديدي والدكتورة ماجي الحلواني، والإعلاميتين الكبيرتين سناء منصور وجاسمين طه، والدكتورة ريهام يحيي إمبابي، عضوة اللجنة.

وفي قسم جوائز لجنة التحكيم، تم تكريم الدكتورة سوزان القليني، والدكتورة مني الحديدي، والدكتور سامي الشريف ، والدكتورة سماح المحمدي، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة نادية النشار والدكتورة لبني خيري، والدكتورة أماني محمود، والدكتورة ناهد سليم، والأستاذة مني نشأت، والكاتب الصحفي أشرف مفيد والأستاذة أمل علوي.

جاءت الاحتفالية تأكيدًا على الدور الريادي للمجلس القومي للمرأة في تعزيز مكانة المرأة في الإعلام، وتشجيع الأجيال الجديدة على إنتاج محتوى إعلامي مسؤول ومؤثر، كما أن الاحتفالية لم تكن فقط مناسبة لتكريم الإنجازات، بل أيضاً كانت منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من العاملين في مجال الإعلام، مما يدعم رسالة المجلس في خلق إعلام نوعي يرتقي بقضايا المرأة ويسهم في بناء مجتمع متكافئ ومتوازن.

ويواصل المجلس القومي للمرأة، من خلال هذه الفعاليات التأكيد على دوره كحاضنة للمبادرات التي تعنى بتمكين المرأة وتنمية قدرات الشباب الإعلامي في مصر، متطلعاً إلى مستقبل يزدهر فيه الإعلام بمحتوى يليق بقيم وتطلعات المجتمع.