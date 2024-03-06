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BBC

أستاذ بالجامعة الأمريكية يكشف أهمية اتفاقيات التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط

08:58 م الأربعاء 06 مارس 2024

الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمري

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كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بـ3 مناطق.

وأضاف أستاذ هندسة البترول خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على الموافقة على 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.

وأكد أن القرار يسمح للجانب الإيطالي بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شمال الفيروز أمام منطقة شمال دمياط، مضيفا أن الاتفاقية الثانية بالسماح لشركة «بي بي» البريطانية بالتنقيب عن الغاز في منطقة شمال الطابية أمام دمياط، بينما الاتفاقية الثالثة تسمح لشركة إيني الإيطالية بعملية البحث والتنقيب في منطقة شمال شرق العريش.

ولفت إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الاحتياطات الثانية عالمية بالغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، مضيفا أن آخر تقييم أكد أن منطقة حوض المتوسط تحتوي على حوالي 358 تريليون قدم مكعب من غاز.

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الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط أهمية اتفاقيات التنقيب عن الغاز اتفاقيات التنقيب عن الغاز الطبيعي

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