"الغرف التجارية": تراجع كبير في أسعار السلع قبل حلول رمضان

كتبت-داليا الظنينى:

أشاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل.

وقال عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنً سعار السلع ستتراجع خلال الفترة المقبلة لا سيما ذات المكون الدولاري.

وأضاف أن تراجع سعر الدولار من 70 جنيها إلى 50 جنيها، دفعنا إلى عقد اجتماعات مع جميع المسؤولين عن السلع، وتم الاتفاق على الخفض الفوري للأسعار.

وأوضح: أن أسعار بعض السلع تراجعت بنسبة 20% منذ الأمس، كما انخفض سعر الفول 18%، مؤكدا أن أسعار السلع ستتراجع قبل بداية شهر رمضان وستستمر في الانخفاض.

وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية في السوق المصري.

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