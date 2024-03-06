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BBC

عضو اتحاد الصناعات: قرارات "المركزي" تؤدي إلى حدوث توازن بالأسواق - فيديو

08:30 م الأربعاء 06 مارس 2024

هشام أبو الدهب

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كتبت -داليا الظنيني:

قال هشام أبو الدهب عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إن قرارات البنك المركزي التي أعلنها اليوم، ستؤدي لتوازن السلع في الأسواق، لافتا إلى أنه مع تطبيق وتنفيذ إجراءات السياسات النقدية مما يساهم في النزول بسعر العملة.

وأضاف أبوالدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات البنك المركزي مهمة في هذه الظروف بجانب التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصاديات الدولة، مشددا على أهمية التعامل بسياسة محكمة مع المستهلك المباشر من خلال توفير المواد الخام له.

وأوضح أنه لابد من دراسة تكلفة السلع التي يتم استيرادها لمحاسبة المخالفين، مشددا على أهمية الصناعة الفترة المقبلة من قبل الدولة المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى العملة الدولارية.

وشدد على أهمية التصنيع للدولة المصرية، لتوفير ما يتم استيراده، لافتا إلى أن الصناعة من أهم الملفات التي تحتاجها الدولة.

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هشام أبو الدهب قرارات البنك المركزي توازن السلع في الأسواق دراسة تكلفة السلع

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