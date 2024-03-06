مدبولي: سنحمي الفئات المتأثرة بخطوات الإصلاح الاقتصادي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من الصفقات غير المسبوقة، والتي تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة وتعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ صندوق النقد الدولي والحكومة يؤكدان على حماية الفئات التي قد تتأثر بخطوات الإصلاح الإقتصادي من خلال القرارات التي قامت نفذتها الدولة بحزمة اجتماعية غير مسبوقة.

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