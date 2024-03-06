إعلان

BBC

مدبولي: سنحمي الفئات المتأثرة بخطوات الإصلاح الاقتصادي

05:21 م الأربعاء 06 مارس 2024

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من الصفقات غير المسبوقة، والتي تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين القطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة وتعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ صندوق النقد الدولي والحكومة يؤكدان على حماية الفئات التي قد تتأثر بخطوات الإصلاح الإقتصادي من خلال القرارات التي قامت نفذتها الدولة بحزمة اجتماعية غير مسبوقة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"

"مراقبة الأسواق".. أول بيان حكومي عقب قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والفائدة

الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل

خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟

مصطفى مدبولي خطوات الإصلاح الاقتصادي تعظيم الأصول المملوكة للدولة صندوق النقد الدولي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل- رئيس الوزراء: وقعنا اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
رسميًا.. تغيير مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان
ارتفاع سعر الدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد تعويم الجنيه
السيسي: الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل تأجيل التوصل لوقف إطلاق النار
3 أسباب.. لماذا رفع المركزي الفائدة 6% وحرر سعر صرف الجنيه؟
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
التعويم.. البنك المركزي يقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي اليوم