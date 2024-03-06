سعر المقبره يصل لمليون جنيه.. أحمد السجيني: نصيغ قانون جديد لتنظيم بناء المقابر



كتبت- داليا الظنينى:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الشكل العام للمقابر مخالف للشكل الحضاري، وخاصة في الجبانات والبعض لديه مخالفات لا تتفق مع المبادئ العامة للشريعة، مبينا أن سعر المقابر يصل إلى مليون جنيه في بعض المناطق.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: لدينا ندرة في العرض، والسعر يرتفع بهذا الشكل فيما يخص المقابر، منوها أننا نعمل على صياغة قانون بهذا الأمر يتضمن كل شيء.

وأوضح أن هذا القانون يأخد معنا وقتا، ولكن نعمل بدقة على كل التفاصيل المتعلقة به وبكل اهتمام.



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