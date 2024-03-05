بعد انهيار الدولار.. "الزراعة" تتوقع انخفاض أسعار الدواجن والبيض

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس هيئة الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقعاته بشأن أسعار الدواجن والبيض والألبان ومشتقاتها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال "سليمان"، لمصراوي، إن انهيار الدولار بالسوق الموازية عقب إعلان الحكومة عن مشروع رأس الحكمة تسبب في القضاء على أزمة ارتفاع الأعلاف ومواد التثمين مما انعكس عن بتراجع في أسعار الفراخ خلال الأيام الماضية بمختلف الأسواق.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضا في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والألبان ومشتقاتها نتيجة لانخفاض أسعار الأعلاف مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية شاملة لاستقبال شهر رمضان تتضمن مضاعفة كميات اللحوم والدواجن والألبان ومشتقاتها والبيض في منافذها وأكد على أن المخزن يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض.

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