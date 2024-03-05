هل التوقيت الحالي مناسب لشراء أوبيع الذهب؟.. خبير يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد أمير رزق، الخبير في سوق المشغولات الذهبية، أن الأسعار المرتفعة للذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة كانت مبالغ فيها وغير مبررة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وفيما يخص لنصيحته للمواطنين بشأن شراء أو بيع الذهب في الوقت الحالي بعد تراجع الأسعار نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، فقد أوضح أنه يجب على المواطنين الانتظار حتى أول أو عشرة أيام من شهر رمضان، لكي يتمكنوا من متابعة الوضع وتقييم الأسعار بشكل أفضل، وبالتالي اتخاذ القرار الصحيح بشأن شراء أو بيع الذهب.

وأكد، أن الشخص الذي اشترى الذهب عندما كان سعره مرتفعًا بقيمة 3800 جنيه، يجب عليه الآن أن يقوم بالشراء مجددًا؛ لتحقيق متوسط بين السعرين، القديم العالي والجديد المنخفض.

وتوقع الخبير، ارتفاع سعر الذهب في مصر اعتبارًا من الـ 15 من الشهر الحالي، حيث أشار إلى أن التغيرات ستحدث بعد هذا التاريخ، مضيفًا: "بعد 15 رمضان سيكون هناك تغييرات، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب بشكل عام، حيث ينتظر الكثيرون حتى يوم عيد الفطر لشراء المجوهرات بمناسبة الأفراح والمناسبات الاجتماعية".