الحكومة تكشف خطتها لزيادة حصيلتها من الدولارات



كتبت- داليا الظنيني:

كشفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وذلك من خلال توفير حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير الصناعة، حيث تمنح الدولة مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمصريين بهدف تعزيز وتطوير الصناعة في مختلف القطاعات.

وأثنى الحمصاني، خلال مداخلته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على دور الصناعة كعصب أساسي في الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود خطط محددة ضمن رؤية الدولة ووثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي تخضع لمناقشة في الحوار الوطني، كما كشف عن خطط لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق الخطط وتوفير الحوافز للمستثمرين، يتم العمل على زيادة الاستثمارات ليس فقط بهدف تحقيق النمو المحلي، بل أيضًا لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.