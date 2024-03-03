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تعقيبًا على أزمة حلمي بكر.. البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت

09:49 م الأحد 03 مارس 2024

الدكتور محمود الهواري

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كتب- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال متصل حول حكم تأخير دفن الميت يوم أو يومين حتى يعود احد أقاربه من الخارج؟.

وقال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "من باب الأدب مع المتوفى تعجيل دفنه واكرامه، ولو كان السفر ييسير عدة ساعات وأصل لكل لا يجوز تاخير دفن الميت يوم أو عدة أيام".

وتابع: "ما يعود على المتوفى من تاخير دفن الميت، وسيدنا النبي أمرنا بسرعة تعجيل دفن الميت، لأن هذا إكرامًا له".

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر، توفي قبل يومين عن عمر ناهز الـ86 عامًا بعد معاناة مع المرض، ولكن بقيت ظروف وفاته محط جدل نظرًا لتفاصيلها المثيرة.

الدكتور محمود الهواري مجمع البحوث الإسلامية حكم تأخير دفن الميت برنامج مع الناس

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البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
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