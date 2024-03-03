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والد الشهيد محمود دسوقي: "ابني نال الشهادة.. ومستعد أكمل مكانه"

10:09 م الأحد 03 مارس 2024

الشهيد البطل محمود

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كتب- محمد سامي:
عبر الحاج سامي دسوقي والد الشهيد البطل محمود الذي استشهد في حادث إرهابي بمنطقة شمال سيناء في مايو 2022، عن فخره بنجله البطل الذي انضم لصفوف الشهداء دفعًا عن تراب الوطن قائلا: "ابني مات بطلًا.. وعائلتي كلها فدا البلد".

وأوضح "سامي"، خلال حواره مع مصراوي، أن نجله الشهيد محمود هو الأخ الأوسط لأخته واخيه الأصغر، وكان يعمل في إحدى شركات المواد الغذائية قبل التحاقه بالجيش أثناء فترة دراسته بالثانوية الصناعية ويعاونني في مصروفات المنزل خلال رحلة حياتنا اليومية.

وتابع والد الشهيد "محمود": "منذ أن التحق بالجيش في عام 2021، خطط لفترة ما بعد قضاء الخدمة العسكرية ليفتح مشروعه الخاص ليكون مصدر رزق له وفي آخر إجازة له ناقشني في ذلك الأمر وتعهدت له بفتح المشروع عقب انتهاء الخدمة العسكرية، لكن القدر شاء وأن يستشهد في عمل إرهابي وينكسر قلبي حزنًا وألمًا على فراقه.

وعن معرفته باستشهاد نجله، قال: "كنت في عملي وعلمت من مواقع التواصل الإجتماعي عن وقوع حادث إرهابي بسيناء فحاولت التواصل مع محمود هاتفيًا ولكني تذكرت أنه ممنوع اصطحاب التليفونات أثناء الخدمة العسكرية ومرت ساعات وأنا في قلق شديد حتى وجدت صوره منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لينكسر ظهري وقلبي في لحظة واحدة لفراق قرة عيني.

واختتم الحاج سامي حديثه مؤكدًا على أنه رغم حزنه لفراق نجله لكنه فداء للوطن ومستعد للتضحيه بنفسه لاستكمال مسيرة نجله.

يوم الشهيد محمود سامي دسوقي شمال سيناء شهداء القوات المسلحة شهداء الشرطة

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