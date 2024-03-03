وزيرة الثقافة: تعزيز الفن والثقافة يساهم بالتمكين الاقتصادي للمرأة

القاهرة - أ ش أ:

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى على أهمية دمج الفن والثقافة مع التمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور في هذا الشأن من خلال قصور الثقافة وبالتعاون مع وزارات عديدة كوزارة التضامن، حيث يتم عقد ندوات ودورات للمرأة المعيلة لأنها تحتاج لتنمية مواردها الاقتصادية.

وأوضحت الكيلاني في كلمتها بالدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المنعقدة اليوم وغدا تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة» أن الوزارة تهتم بتنمية مواهب الفتيات منذ نعومة أظافرهن، إذ قامت بإطلاق مبادرة تنمية الحرف التراثية مثل صناعة الخزف والخيامية والحفر على الخشب لبدء مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة لعمل أوركسترا خاص بالفتيات فقط لإبراز مواهبهن الموسيقية.