فرقة المواجهة والتجوال تقدم 10 ليالي ضمن عروض البيت الفني للمسرح

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تقدم فرقة المواجهة والتجوال 10 ليال عرض في جنوب مصر، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وضمن عروض البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح.

وتعرض الفرقة العرض المسرحى "توتة توتة" في الفترة من ٢٤ أبريل الجارى حتى ٣ مايو المقبل، وذلك بقصر ثقافة شلاتين وقصر ثقافة حلايب وقصر ثقافة أبورماد وقصر ثقافة رأس حدربة.

يأتى ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإدارة البرامج الثقافية والفنية- ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير ووزارة التنمية المحلية وأقليم جنوب الصعيد الثقافى التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

«توتة توتة» من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.