السيسي يستقبل مدير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)

كتب- عمرو صالح:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأحد "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوفد المرافق له بقصر الإتحادية وكان ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

ومن جانبه أعرب "شو دونيو" عن تقديره للجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القُطري الجديد بين الجانبين للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧.

وأعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت، عمرانياً وزراعياً وصناعياً، مؤكداً التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر.

اقرأ أيضا:

تعرف على مصير الشقق المغلقة بعد التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم

الزراعة: صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

"تنسيقية الأحزاب" تناقش "مستقبل الصحافة الورقية في عصر الذكاء الاصطناعي"