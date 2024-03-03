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وفاة الدكتور هشام عطية أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة

01:21 م الأحد 03 مارس 2024

هشام عطية

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كتب- عمر فارس:

توفي اليوم الأحد، الدكتور هشام عطية عبد المقصود، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن عمر يُناهز 55 عامًا.

ونعى الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، "عبد المقصود"، معتبرًا إياه "أحد أيقونات قسم الصحافة وأحد رموز كلية الإعلام".

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الدكتور هشام عطية من مستشفى العجوزة للدفن بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية اليوم، وفق مصدر بجامعة القاهرة لمصراوي.

وقال الدكتور شريف اللبان إن "د. هشام قدّم الكثير من علمه لتلامذته ومجال تخصصه عبر عقود من الزمن، تقلد فيها عددا من المناصب آخرها عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: "د. هشام كان يتسم بدماثة الخلق والحس الإنساني وأخلاق الفارس... نعزي أنفسنا وأسرته الكريمة وزملاؤه وتلامذته ومحبيه في هذا المصاب الجلل الذي فاجأنا جميعا منذ قليل".

هشام عطية الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة

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