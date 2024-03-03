مجلس الشيوخ يحيل 6 تقارير للجان النوعية بشأن اقتراحات النواب

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 6 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وجاءت هذه التقارير كالتالي: تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما تتضمن الإحالات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنيه لهذا الغرض.

ويحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتتضمن الإحالات أيضا تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية، والنائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.

ويحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام ٢٠١٩، وطلب آخر النائب بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.

وتضم الإحالات طلب النائب رمضان إمام بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ويحيل مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية لتحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.