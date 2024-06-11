البيئة تكشف تفاصيل ظهور خراف نافقة بمياه البحر الأحمر:

كتب- محمد نصار:



وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للتحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بمنطقة دهار أبو نحاس والتي تقع في أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر والتي تم إلقائها من إحدى السفن العابرة.



كما وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية، واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاه المتسببين.



ووجهت وزيرة البيئة بضرورة التعامل الفوري مع الخراف النافقة التي رصدت عن طريق الدفن الصحي لها لمنع أية أضرار بيئية، مشددة على إجراء تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من عدم وجود حالات نفوق أخرى.



وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للإحاطة بقيام أحد الأفراد بنشر صور الخراف نافقة طافية على سطح الماء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى أحد جروبات واتس آب الخاصة بالرحلات بمحمية رأس محمد.



وعلى الفور وجهت وزيرة البيئة بدفع لانش الدورية لتمشيط المسطح المائي لمحمية رأس محمد واستمر المسح حتى أخر ضوء ولم يسفر عن العثور على أي خراف نافقة بهذه المنطقة.



كما تم التواصل مع القيادة المعنية لاستبيان ما إذا كان قد تم استقبال أي بلاغات بذات الشأن من اللنشات السياحية العاملة بشرم الشيخ ورأس محمد وقد تبين عدم وجود أي بلاغات ذات صلة.



وواصلت الإدارة العامة لمحميات سيناء والإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر جهودها بالتواصل مع سياحة الغوص، وتم تمشيط المنطقة بالكامل، حيث رصد خروف نافق في منطقة دهار أبو نحاس أقصى شمال منطقة ساحل البحر الأحمر، وخروف آخر في منطقة المجري الملاحي لجزيرة شدوان.



وأكدت ياسمين فؤاد، أنه جار التخلص الآمن من الخرفان المرصودة، والبحث عن حالات نفوق أخريى والوصول إلى العلامات الدالة على الشحنة من خلال غلاف الحلقة المثبت في أذن الماشية للاستدلال على صاحب الشحنة والمركب التي كانت تحمل تلك الماشية.

