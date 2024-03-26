حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء .

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وسيكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 0.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 31 18

6 اكتوبر 31 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 29 18

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 28 18

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 27 19

بورسعيد 30 19

الإسماعيلية 32 20

السويس 31 19

العريش 31 19

رفح 29 18

رأس سدر 30 13

نخل 32 08

كاترين 26 08

الطور 30 17

طابا 29 15

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 30 18

العلمين الجديدة 30 18

مطروح 31 17

السلوم 32 17

سيوة 32 16

رأس غارب 30 15

الغردقة 30 19

سفاجا 31 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 29 18

حلايب 26 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 29 18

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 32 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 31 16

أبوسمبل 32 16