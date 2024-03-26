"الجامعة العربية": هناك وحدة في الموقف العربي تجاه غزة بمجلس الأمن

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على الوحدة في الموقف العربي داخل مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، عقب اعتماد مجلس الأمن لقرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن القرار الذي تُقدم به 10 دول منتخبة في المجلس، يشدد على أهمية المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويناقش أيضًا أهمية تنفيذ صفقات تبادل الأسرى.

وأكد أن هناك وحدة للموقف العربي تجاه الأوضاع في قطاع غزة داخل مجلس الأمن، لافتا إلى أن القرار يهدف إلى وقف الأعمال العدائية حتى نهاية رمضان ويعمل على تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

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