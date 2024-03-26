"عمل بإخلاص وجهد وتفاني".. نقابة المعلمين تنعي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم

كتب- محمد فتحي:

نعت النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وتقدمت النقابة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي عمل لسنوات طويلة بكل إخلاص وجهد وتفاني في تطوير التعليم الفني، وترك أثرا إيجابيا في نفوس كل من تعامل وعمل معه.

يذكر أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتوفي الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، توفي اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور محمد مجاهد، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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