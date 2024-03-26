حدث ليلا| إعادة انتخاب علام نقيبًا للمحامين.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

إعادة انتخاب عبد الحليم علام نقيبًا للمحامين

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة، بحصوله على 23 ألفا و955 صوتا.

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث استخدام مخلفات الموز لصناعة منتجات تخدم المجتمع

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى حرص الوزارة لدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة

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الأوقاف: حققنا نقلة نوعية في الدفع بالشباب في العمل القيادي وعلى منابر المساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيقها نقلة نوعية في الدفع بالشباب، سواء في العمل القيادي؛ بتولي أكثر من ثلاثين قيادة شابة ومن هم تحت سن الخمسين درجات رئيس قطاع ووكيل وزارة ومساعد وزير ومدير عام، أم في اعتلاء المنابر؛ حيث اعتلى آخرون من الشباب منابر المساجد الكبرى ومساجد آل البيت

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تعاون بين وزارة العمل و"الدولية" يستهدف 91 مُفتش في 11 محافظة صناعية

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع البرامج والأنشطة ذات الأهداف المُشتركة في مجال العمل

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مدبولي: السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السل

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رمال وأتربة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

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