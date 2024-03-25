الحكومة: اتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع 30% بعد العيد

كتب- محمد سامي:

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.