إعلان

BBC

الحكومة: اتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع 30% بعد العيد

04:48 م الإثنين 25 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسعار السلع الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

المندوبة الأمريكية: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة
سببان لخروج الأموال.. لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟
رمضانك مصراوي| 17 صور ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية
* طقس ودرجات حرارة.. "الأرصاد" تعلن موعد التغير وانقلاب حالة الجو