قبل عيد الفطر.. رئيس شعبة الدواجن يكشف توقعاته لأسعار البيض خلال الفترة المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، عن أسعار البيض المتوقعة بالأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس شعبة الدواجن لمصراوي، إن أسعار البيض ستشهد استقرارًا خلال الفترة القادمة إن لم يكن انخفاضًا، موضحًا أن انخفاض سعر الأعلاف والإفراج عن البضائع الجمركية لعب دورًا كبيرًا في ضبط أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الماضية.

وتراوحت أسعار البيض في الأسواق ما بين 157 إلى 167 جنيه بمختلف محافظات الجمهورية.