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أسعار أجرة المواصلات من القاهرة للأقاليم.. 7 صور ترصد التعريفة الجديدة

12:58 م الأحد 24 مارس 2024

زيادة أجرة المواصلات

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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، أسعار أجرة المواصلات من القاهرة للأقاليم بمختلف مناطق ومدن ومحافظات الجمهورية.

وتشمل التعريفة الجديدة، أسعار أجرة المواصلات من مواقف الأقاليم بمحافظة القاهرة إلى الوجهين القبلي والبحري.

وجاء قرار زيادة تعريفة الركوب في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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