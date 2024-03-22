رفع أسعار البنزين والسولار.. ننشر التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عدد من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين؛ لمتابعة الخطوات المتخذة؛ لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة في الخطوط الداخلية والخارجية، بعد تعديل أسعار المواد البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية، قررت رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية.

ووفقًا لقرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيهًا.

كما قررت اللجنة أيضًأ، زيادة أسعار السولار جنيهًا و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع المستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيهًا.

التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات المُختلفة

ويرصد "مصرواي"، التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات المُختلفة، كما يلي:

رفع أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

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زيادة أجرة المواصلات والنقل العام بالقاهرة.. 15 صورة بالتعريفة الجديدة

أعلنت محافظة القاهرة تعريفة الركوب وأجرة المواصلات الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اليوم تنفيذا لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

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بعد زيادة أسعار الوقود.. ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات في أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز.

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محافظ بني سويف يعلن زيادة الأجرة 10% لسيارات البنزين و15% للسولار

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تعريفة الركوب الجديدة تقرر زيادتها بنسبة 10% عن التعريفة السابقة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين، و15% للسيارات التي تستخدم السولار .

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زيادة أسعار الوقود.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بجميع خطوط المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط سير المواصلات بين مراكز ومدن المحافظة، وبين المدن والقرى، وجميع خطوط النقل للمحافظات الأخرى.

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زيادة 15% للسرفيس و10% للتاكسى.. تعرف على تعريفة المواصلات الجديدة في مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، قرارا بتحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 15%، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بالإضافة إلى تحريك تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة 10%.

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بعد زيادة المحروقات.. ننشر تعريفة الركوب بالخطوط الداخلية والخارجية بالإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس على الخطوط الداخلية، وخطوط الأقاليم عقب زيادة أسعار المحروقات.

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ننشر تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط السير بمحافظة البحيرة

أعلنت اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، التعريفة الجديدة للمواصلات، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

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بعد تحريك أسعار الوقود.. زيادة تعريفة المواصلات في جنوب سيناء

قررت لجنة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 10%، والتي تستخدم السولار بنسبة 15% وتجبر لأقرب 50 قرشا، وتحديد تعريفة التاكسي العداد والعاملة بمدينة شرم الشيخ 14 جنيها، وكسر العداد 7 جنيهات لكل كيلو متر، و5,5 جنيه بباقي مدن المحافظة، وكسر العداد 3 جنيهات لكل كيلو متر.

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أول إجراء من محافظة الغربية بعد إعلان التعريفة الجديدة للمواصلات

تابع الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الجمعة، انتظام العمل داخل مواقف الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف سبرباي بطنطا.

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بعد رفع أسعار البنزين.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، تعريفة الركوب الجديدة، اليوم الجمعة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

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تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة في الفيوم بعد زيادة البنزين والسولار

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

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تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط المواصلات في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس، والتاكسي، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار

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زيادة 15%.. تعرف على الأجرة الجديدة لتعريفة المواصلات بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، القرار رقم ٣٩٤ الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف قري ومراكز المحافظة والمحافظات المجاور والخطوط الداخلية ووسائل النقل الداخلي، وزيادتها بنسبة 15% فقط.

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رفع أسعار الوقود.. تعرف على التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس في القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، القرار رقم 287 لسنة 2024، الخاص بتشكيل لجنة تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024:

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زيادة البنزين والسولار.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في السويس

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

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