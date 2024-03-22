"محلية النواب" تثمن جهود "كفرالشيخ" لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ خلال شهر رمضان المبارك لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد اللواء جمال نور الدين على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وطالب "شمس الدين"، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع الوزراء المختصين وفي مقدمتهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين بالقيام بجولات ميدانية خلال شهر رمضان وخلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة هذا الملف الذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن هناك البعض من ضعفاء النفوس مثل هذه الأوقات في الاستلاء على أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية وإقامة المباني المخالفة.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة وحاسمة للتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين بالتنسيق مع مديريات الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية بمختلف المحافظات وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين.