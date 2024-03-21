نشرة التوك شو| كواليس معركة استرداد طابا.. وسبب ترديد دعاء "اللهم بلغنا رمضان"

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: استرداد طابا كانت معركة وثائق وحجج قانونية.. والعدو فشل في كل محاولاته - فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تحتفل اليوم بمرور 35 عاما على استرداد طابا من العدو الإسرائيلي بعد معركة قوية في المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن الحرب في عام 73 والانتصار على العدو الإسرائيلي مهد الطريق لاسترداد الأرض ثم بعد ذلك الذهاب إلى السلام

علي جمعة: الشذوذ فساد فكري ويختلف عن الزنا في الدوافع والاحتياجات

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال لسيدة حول حكم الشذوذ الجنسي، ولماذا لا يعتبرو زنا؟.

ذكرى استرداد طابا.. مفيد شهاب يروي كواليس استرجاع الأرض عبر التحكيم الدولي

شرح الدكتور مفيد شهاب، العضو في اللجنة القومية لاسترداد طابا، كواليس استرجاع الأرض المصرية عبر التحكيم الدولي، في الذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة طابا

"اللهم بلغنا رمضان".. عمر هاشم يكشف سبب ترديد الدعاء - فيديو

فسّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدعاء المأثور "اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.

أهمية عسكرية وسياحية.. مفيد شهاب يكشف سبب تمسك إسرائيل بـ "طابا ورأس النقب"

سلط الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، الضوء على الأسباب الاستراتيجية وراء إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بطابا ورأس النقب، في ضوء الجهود المصرية لاستعادة السيطرة على آخر نقاطها الحدودية

قلبي اطمأن".. "غيث" يوثق معاناة أهالي قرية سد الموجب بالأردن

في الحلقة العاشرة من الموسم السابع لبرنامج "قلبي اطمأن"، سلط غيث الضوء على الصعوبات الحياتية التي يعيشها أهالي قرية سد الموجب في محافظة الكرك جنوب الأردن.

مفيد شهاب يوضح ملامح معركة مصر القانونية لاسترداد طابا

كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، محاولات إسرائيل المستميتة للتهرب من التحكيم الدولي والإصرار على احتلال طابا ورأس النقب

سعاد صالح: الرجل مأمور شرعًا بإعطاء زوجته أجر إرضاع أبنائهم - فيديو

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن خدمة الزوجة لـ أسرة الزوج، تكون من باب المستحب وليس من باب الواجب، وأن هذا يعود للزوجة نفسها، إذا وافقت فهذا يرجع لها