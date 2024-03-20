مفيد شهاب يوضح ملامح معركة مصر القانونية لاسترداد طابا

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مفيد شهاب، عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، محاولات إسرائيل المستميتة للتهرب من التحكيم الدولي والإصرار على احتلال طابا ورأس النقب.

وفي حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى على قناة صدى البلد، قال شهاب إن المفاوضات المصرية تحت قيادة الفريق كمال حسن علي تصدت لجميع محاولات إسرائيل الاحتيالية للاستيلاء على أراضي مصرية.

وأكد أن مصر رفضت بحزم هذه المراوغات التي استمرت لثلاث سنوات، وأصرت على موقفها الثابت بشأن كل نقطة اختلاف. وأوضح أن رأس النقب تعادل طابا في أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمصر.

وتطرق إلى أن المادة 7 من اتفاقية السلام تحث على حل الخلافات عبر التفاوض والتوفيق والتحكيم، مشيرًا إلى إصرار مصر على التحكيم الدولي كحل نهائي وملزم، بينما كانت إسرائيل تفضل التوفيق ودخول طرف ثالث للمساعدة في حل الإشكال.

وأضاف شهاب أن التوفيق لم يكن ملزمًا وكان بمثابة تأخير ومماطلة في العملية التفاوضية، في حين شددت مصر على التحكيم لضمان قرار نهائي وغير قابل للطعن في قضية طابا ورأس النقب.

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