"الزراعة": أسد التجمع يصل حديقة حيوان "بني سويف"

كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل شبل الأسد الذي تم ضبطه خلال الساعات الماضية أثناء تجوله بشوارع منطقة التجمع الأول التابعة للقاهرة الجديدة، إلى حديقة حيوان محافظة بني سويف وذلك بعد أن تمكنت شرطة النجدة بالتعاون مع الأهالي من ضبطه ووضعه بأحد الوحدات البيطرية الخاصة بمنطقة "مدينتي" .

وكان الشبل قد أثار حالة من الدهشة بين رواد التواصل الاجتماعي أثناء تجوله بمنطة "مدينتي" وتسائل البعض عن مصيره بعد الضبط وسبل رعايته.

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