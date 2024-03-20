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BBC

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر سنودس النيل "تحديات وفرص" بالعجمي

12:18 ص الأربعاء 20 مارس 2024

القس أندريه زكي

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القاهرة - أ ش أ:

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر "تحديات وفرص" لسنودس النيل الإنجيلي، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غد الخميس، وذلك ببيت السلام بالعجمي.

وخلال مشاركة الدكتور القس أندريه زكي في جلسة اليوم، أشار في كلمته إلى أهمية مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تساهم في تحقيق الإصلاح واستيعاب الفرص ومواجهة التحديات، وقال: "الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر هي أكبر كنيسة إنجيلية في الشرق الأوسط وثاني أكبر كنيسة بعد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "التوبة مبدأ كتابي لا شك فيه، وهو اتجاه قلب وطوق نجاة، ولا تستقيم التوبة إلا بعد إعطاء الحق لأصحابه ورد المسلوب".

وتابع " العبور إلى المستقبل يحتاج إلى الاعتماد على القدرات الذاتية، والالتزام هو أساس النجاح وصناعة المستقبل، والإصلاح الحقيقي يحتاج إلى إرادة جماعية حاضرة مرتبطة بالواقع".

حضر المؤتمر، الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ناجح فوزي، قائد المؤتمر، بمشاركة عدد كبير من قسوس وشيوخ وخدام الكنائس الإنجيلية المشيخية في مصر.

هذا المحتوى من

Asha
القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الكنيسة الأرثوذكسية

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