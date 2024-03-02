حدث في 8 ساعات| قرار جديد من التموين بشأن 7 سلع.. وإسقاط جوي لأطنان من المساعدات لغزة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استمرار المساعدات المصرية لأهل غزة من خلال إسقاطها جوًا، وطقس غدا دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قبل رمضان.. أول شركة لمنتجات الأجبان تقرر خفض أسعارها: "تحسن الظروف الاقتصادية"

قررت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، خفض أسعار جميع أنواع الأجبان بقيم تتراوح ما بين 15 إلى 30 جنيهًا للكرتونة الواحدة حسب الأحجام المختلفة، على أن يكون التخفيض بحوالي 3 جنيه على عبوة وزن الكيلو.

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الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

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النقل تكشف حقيقة تأجيل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب

نفت وزارة النقل، ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب" توفيرا للنفقات.

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تحديد أسعار 7 سلع بينها السكر.. قرار جديد من وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا برقم 5 لسنة 2024 بشأن تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 الخاص بـ 7 سلع غذائية وهي: الزيت والفول والأرز والسكر والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.

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صور.. مصر تنفذ إسقاطًا جويًا لأطنان من المواد الغذائية والإنسانية شمال غزة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة.

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