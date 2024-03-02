"النقل" تكشف حقيقة تأجيل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب

كتب- محمد نصار:

نفت وزارة النقل، ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "مصر تؤجل تنفيذ مشروع سكة حديد سيوة – جرجوب" توفيرا للنفقات.

وأكدت وزارة النقل، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، مؤكدة على العديد من الحقائق والتي جاءت كالتالي:-

- تضمن الخبر أن اسم المشروع هو مشروع خط سكة حديد سيوة/ جرجوب في حين أن المشروع هو مشروع إنشاء خط سكة حديد جديد سملا/ جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا/ السلوم بطول إجمالي 300 كم.

- المشروع مدرج بالفعل بخطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- تم الانتهاء من إعداد التصميمات وإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والفنية الخاصة بالمشروع.

- تم البدء في تنفيذ وإنشاء خط سكة حديد سملا/ جرجوب بطول 26.300 كم من كم 67.200 على خط سملا/ السلوم (بالقرب من محطة سكة حديد زيوار) باتجاه ميناء جرجوب.

- يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار المشروع الشامل لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب ومنها (ميناء جرجوب البحري ومشروع إنتاج الهيدروچين الأخضر من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة " الرياح / الشمس").

وآهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص وزارة النقل والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب المعلومات المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.