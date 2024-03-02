تحديد أسعار 7 سلع بينها السكر.. قرار جديد من وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا برقم 5 لسنة 2024 بشأن تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 الخاص بـ 7 سلع غذائية وهي: الزيت والفول والأرز والسكر والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.

ونصت المادة الثانية، على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو آر كود" على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر.

ونصت المادة الثالثة على التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بعرض شعر البيع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بشرط عدم تجاوز السعر المعروض للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت.