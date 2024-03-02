ختام ملتقى "أهل مصر" بالإسكندرية - (صور)

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كتب- محمد شاكر:

أختتمت اليوم، فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذي أقيم بالإسكندرية على مدار أسبوع، برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

وشهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفل ختام الملتقى الذي نظمته الهيئة بقصر ثقافة الأنفوشي تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية ونخبة من المثقفين.

وأبدى "البسيوني"، إعجابه بالأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي قدمها الشباب، وأشاد بفكرة العمل الجماعي وروح التعاون بين المتدربين خلال الورش التي أقيمت على مدار الأسبوع بإشراف مدربين متخصصين، ودعاهم لتنمية مهاراتهم وتطويرها بشكل دائم.

كما أكد ضرورة التواصل بين المتدربين عقب حفل الختام، معربا عن أمله في مشاهدة أعمال جديدة لهم في الأسبوع الختامي للمشروع والمقرر إقامته في نهاية العام.

وفي كلمتها نصحت د.حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، الشباب باستثمار طاقاتهم من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم في محافظاتهم، مؤكدة على اعتزازها الكبير بقدراتهم وحماستهم.

ووجه أحمد يسري الشكر للشباب الموهوبين في مصر وخاصة أبناء المحافظات الحدودية، كما وجه الشكر لإدارات الهيئة وفرع ثقافة الإسكندرية لخروج الملتقى بهذا الشكل المشرف.

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض فني نتاج الورش التي تم تنفيذها طوال فعاليات الملتقى ونتج عنها مجموعة متميزة من المشغولات اليدوية منها الإكسسوارات، الأطباق الخزفية، فوانيس رمضان المصنوعة من الخشب، والحقائب المصنوعة من الجلد الطبيعي، إلى جانب أشكال من قطع الخيامية والتابلوهات نتاج ورشة الديكوباج، وغيرها.

وعلى مسرح القصر بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى من ورش وندوات وزيارات ميدانية، من إعداد وإخراج فريق أهل مصر، بالإضافة إلى فيلم قصير نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي.

كما شهد الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "مصر يامه يا بهية" نتاج ورشة المسرح للمخرج محمد صابر، وتدور فكرته حول مجموعة من الشباب يواجهون عدة مشكلات وصعوبات في حياتهم، ويحاولون تجاوزها من خلال العمل معا من أجل رفعة الوطن.

أعقب ذلك تقديم حكايات من التراث الشعبي، وعدد من القصائد الشعرية نتاج ورشتي الحكي وكتابة القصة، إلى جانب فقرة غنائية نتاج ورشة الموسيقى والغناء تضمنت باقة متنوعة من الأغاني الوطنية وأخرى مستوحاة من الفلكلور النوبي بمشاركة شباب محافظة أسوان.

واختتم الحفل بتكريم الشباب الفائزين في مسابقة الدوري الثقافي، وتكريم مدربي الورش ومساعديهم ومشرفي الأقاليم، وفريق عمل المشروع.

يشار إلى أن الملتقى أقيم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ونظمته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية، وشارك به 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وأسوان بالإضافة إلى "حي الأسمرات" بالقاهرة، وشهد على مدار الأسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الإسكندرية ومنها قلعة قايبتباي، مكتبة الإسكندرية، وعدد من المساجد الأثرية بالمحافظة.

ويُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.