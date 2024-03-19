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قومي المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على فيسبوك وإنستجرام

11:20 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتورة مايا مرسي

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قومي المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على فيسبوك وإنستجرام

كتبت: نور العمروسي

أطلق المجلس القومي للمرأة صفحة رسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعى (فيسبوك – إنستجرام) بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115"، وتهدف إلى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كل المجالات.

كما توضح الصفحة طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب الـ ٢٧ بالمحافظات، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01007525600، هذا وتستقبل الصفحة الرسمية للمكتب الشكاوى والاستفسارات المختلفة من الجمهور، التى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين.

وتشمل اختصاصات المكتب ١٢ اختصاصا، هي:

1. مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على النفس)

2. مسائل الأحوال الشخصية (الولاية على المال)

3. جرائم العنف والتمييز والحرمان

4. جرائم تقنية المعلومات

5. جرائم الاتجار في البشر

6. الهجرة غير الشرعية

7. طلبات تنفيذ الأحكام

8. شكاوى العمل

9. استحقاق المواريث

10. خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية

11. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

12. الدعم النفسي والمشورة الأسرية

13. الشكاوي الاستثنائية

يمكن الوصول إلى الصفحة على الفيسبوك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وعلى إنستجرام عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المجلس القومي للمرأ موقع قومي المرأة على فيسبوك موقع قومي المرأة على إنستجرام مكتب شكاوى المرأة

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رمضانك مصراوي

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