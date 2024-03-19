أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون؟.. حسام موافي يوضح

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن سؤال يردده الكثيرون حول أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون؟.

وتابع "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن زيادة ثاني أكسيد الكربون نهايته دوخة ورغبة في النوم وانعدام التركيز.

وأوضح أن نقص الأكسجين خطير على القلب، إذ أن سبب الغرق هو تشبع الرئة بالماء ولا تجد الأكسجين، لافتا إلى أن من توفي خلال جائحة كورونا كان بسبب نقص الأكسجين الذي يعد سبب الحياة.

وتابع: أن العلاج الأساسي في تليف الرئة الأولي هو الكورتيزون أما التليف الثانوي ممنوع عليه تناول الكورتيزون.

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