رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ"

كتب - نشأت على:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ظهر الاثنين، أعمال الجلسة العامة، للمجلس، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.



وقال رئيس المجلس، إعمالا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، إنه يجوز للمجلس رفع أعمال الجلسة، لأجل غير مسمى، على أن يتم إخطار الأعضاء بالموعد الذى سيتم تحديده.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب شريف الجابرى، بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وخلال الجلسة، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التواصل مع المصريين بالخارج في قمة أولويات الوزارة