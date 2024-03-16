بقيمة 15 ألف جنيه.. بدء صرف تعويضات حريق ستوديو الأهرام بواسطة لجنة ثلاثية

رئيسة القومي للمرأة تجتمع مع مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن بدء صرف التعويضات للسكان المتضررة من حريق استوديو الأهرام اليوم، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه جرى صرف التعويضات عن طريق لجنة ثلاثية مشكلة من رئيس حي العمرانية ومديرة التضامن بالمحافظة ومدينة الجيزة.

وأشار إلى أن اللجنة حالياً متواجدة في موقع الحريق أمام العقارات التي تضررت، ويتم صرف التعويضات بقيمة 15 الف جنيه مباشرة لكل السكان المتضررة.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجه لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب بأستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وأوضح محافظ الجيزة، بحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أنه فور اندلاع الحريق، توجهت سيارات الإطفاء وجميع أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.