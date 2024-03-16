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BBC

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على طقس غد الأحد

04:59 م السبت 16 مارس 2024
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 17 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفق بيان صحفي صادر عن "الأرصاد"، فإن حالة الطقس بدءًا من غدًا الأحد، تشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، يصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق.

وقالت "الأرصاد": يسود حالة الطقس غدًا، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء والبلاد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة": يشهد طقس غدًا الأحد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 لـ50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.
وأوضحت، تأثر الأحوال الجوية غدًا، بأمطار خفيفة، بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى تأثر الطقس غدًا، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

الطقس الرياح الأمطار درجات الحرارة

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