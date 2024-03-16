حدث ليلا| المفتي يكشف عن الحد الأدنى لـ زكاة الفطر.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"طائرة خاصة".. إعلامي يكشف تحرك عاجل من محمد صلاح بشأن أحمد رفعت

كشف الإعلام إسلام صادق، تواصل محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

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أول تحرك برلماني بعد وفاة فتاة الشروق

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية بشأن فتح ملفات شركات أوبر وإندريفر وديدي لإخضاع العاملين كالسائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحيه أوبر.

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أجواء دافئة وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على كافة الأنحاء.

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المفتي يكشف عن الحد الأدنى لـ زكاة الفطر وكيفية إخراجها

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر لهذا العام هي 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين، مصداقًا لقول الله تعالى: "وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم".

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