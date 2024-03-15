حدث في 8 ساعات| تحرك برلماني عاجل بعد وفاة فتاة الشروق.. ومدبولي يؤكد دعم مصر لليمن

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد رئيس الوزراء دعم مصر لليمن واستقراره ووحدته أراضيه وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير عدد من المدن الجديدة.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

مدبولي يؤكد دعم مصر لليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على دعم مصر لليمن وحكومتها الشرعية والحرص على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

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وزير الأوقاف: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، وما كان راجحًا في عصر أو في زمن أو في بيئة قد يصبح مرجوحًا إذا تغيرت الظروف، وما كان مرجوحًا قد يصبح راجحًا، وأن الأقوال الراجحة ليست معصومة، وأن الأقوال المرجوحة ليست مهدومة شريطة أن يكون ذلك من أهل الاعتبار والنظر

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وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير عدد من المدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة تنفيذ أجهزة المدن الجديدة لأعمال التطوير، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بقطاعات النظافة، والإنارة، والخدمات، للحفاظ على الاستثمارات بالمدن الجدبدة، وتوفير خدمة متميزة لسكانها.

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وزير الصحة يؤكد دعم الدولة للاستثمار في القطاع الصحي وتطوير الخدمات للمواطنين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

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وزيرة الهجرة: بيانات المصريين بالخارج تساعدنا على تقديم أفضل الخدمات لهم

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة الدنمارك بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، «آنه دورته ريجلسن» سفيرة الدنمارك بالقاهرة، والوفد المرافق لها، بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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أول تحرك برلماني بعد وفاة فتاة الشروق

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى وزير الاتصالات والجهات المعنية بشأن فتح ملفات شركات أوبر وإندريفر وديدي لإخضاع العاملين كالسائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم بعد وفاة حبيبة الشماع ضحيه أوبر.

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