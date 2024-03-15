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هل يجوز للمصريين المقيمين بالخارج إخراج الزكاة فى بلدهم.. المفتي يوضح| فيديو

07:54 م الجمعة 15 مارس 2024

إخراج الزكاة

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كتب- عمرو صالح:
أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمصريين الموجودين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي»، المذاع على قناة صدى البلد: لا مانع شرعًا من إرسالِ المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إلى أهلهم وذويهم في مصر، بل هو الأفضل والأولى في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المحتاجين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.


إخراج الزكاة المصريين بالخارج شوقي علام زكاة الفطر

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