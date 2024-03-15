بكري: توقعات بتراجع الدولار وصولًا إلى سعر صرف مستقر

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تنبؤات تشير إلى انخفاض محتمل في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أفاد بكري بأن هناك تقديرات ترجح تحقق سعر صرف مستقر للدولار يتراوح بين 40 إلى 45 جنيهًا، مشيرًا إلى تقييم هشام عز العرب الذي يحدد السعر العادل بحوالي 43 جنيهًا لكل دولار، مضيفًا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد عززت من ثقة الفاعلين الدوليين في الاقتصاد المحلي.

بكري أشار إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لرفع سعر الفائدة على السيولة المالية ومعدلات التضخم، وكذلك استقطاب العاملين المصريين بالخارج نحو النظام المصرفي، خصوصًا بعد انخفاض التحويلات الأخير، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية على السلع الأساسية وتيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ ستسهم في خفض الأسعار.

بكري لفت الانتباه إلى النقاش العام القائم في مصر حول تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد والاستثمارات، متسائلاً عما إذا كانت الخطوات الأخيرة للبنك المركزي ستوفر حلًا لتحديات السوق السوداء وارتفاع التضخم.

وتطرق بكري أن البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على الودائع وقام بتعويم العملة، مما يعكس حاجة مصر لمبلغ 28 مليار دولار في أربعة أشهر لتخفيض قيمة الجنيه بأمان، مما يستلزم تحديد حدود لتقلبات سعر الصرف خلال هذه الفترة الانتقالية. وتوقع بكري أن يحقق الوقت الضروري استقرار سوق الصرف ويضع الجنيه في مستوى توازن جديد.