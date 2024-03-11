بشرى سارة.. منحة حكومية للعمالة غير المنتظمة وموعد الصرف- خاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت شيماء عبدالله، مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، عن تفاصيل منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2024.

أوضحت الشيماء عبدالله، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أن وزارة العمل قد قررت إنشاء منحة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

أكدت مدير إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أن قيمة منحة عيد الفطر المبارك ستبلغ 500 جنيه.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بصرف هذه المنحة قبل حلول عيد الفطر؛ لافتة أن المستفيدين من هذه المنحة سيتم تحديدهم من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وتابعت الشيماء عبدالله، أن وزارة العمل استحدثت منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، تشمل منحة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد المجيد، لتصبح بذلك عدد المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة 6 منح.

وكانت "مصراوي"، انفردت بنشر تفاصيل منحة شهر رمضان المُبارك واستحداث وزارة العمل منح جديدة للعمالة غير المنتظمة.

تُصرف قبل رمضان.. "العمل" تكشف عن منح جديدة للعمالة غير المنتظمة

"العمل" تكشف عن منحة جديدة بشهر رمضان للعمالة غير المنتظمة