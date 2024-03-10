"قصور الثقافة" تكرم مستشار شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ضمن احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، برعاية الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر، أن للمرأة المصرية دورًا مهمًا وحيويًا في مجالات الحياة كافة، والذي يسهم بشكل فاعل في تقدم المجتمع ورقيه، موضحةً أن الأم المصرية تمثل الركن الأساس لكل أسرة وهى المحرك الرئيس للتنمية، واللبنة الأساسية من لبنات المجتمع.

و أعربت الصعيدي، عن سعادتها بهذه الاحتفالية، التي تعد وسيلة للتعبير عن الفخر، والاعتزاز بالمرأة المصرية صاحبة التاريخ ومسيرة الكفاح العظيمة التي يصعب حصرها ووصفها، موجهة التحية والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لدعمها الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية والاعتراف بدورها الرائد في جميع المجالات.

وجاء اختيار نهلة الصعيدي؛ لتميزها، وتقديرًا لجهودها، ولكونها أنموذجًا ملهمًا ومؤثرًا يُحتذى به في مجال تمكين ودعم المرأة المصرية، واهتمامها بتطوير الأداء الوظيفي وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية للمرأة، ودورها المهم في تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل مؤسسة الأزهر، وكذلك نشاطها الكبير وإسهاماتها الإيجابية في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين والأجانب، ونجاحها في تقديم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، وتمثيلها المشرف لمؤسسة الأزهر في جميع المحافل العلمية.