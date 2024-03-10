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أحمد موسى يعلق على حال عمرو أديب بعد خسارة الزمالك: "بقوله معلش"

12:19 ص الأحد 10 مارس 2024

احمد موسى

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كتبت- داليا الظنينى :
وجه الإعلامي أحمد موسى؛ الشكر إلى مسئولي الأهلي والزمالك، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تنظيم مباراة نهائي كأس مصر أمس بالسعودية، قائلاً: "المستشار تركي آل الشيخ أثبت إنه مشجع درجة ثالثة، وكان بيشجع بجد ومبسوط، وأثبتلنا إنه مشجع أهلاوي بجدارة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي لم يكن في حالته خلال تلك المباراة، ولكن الزمالك أدى مباراة جيدة وكان ينقصه المهاجم، لأن مصطفى الجزيري ضيع فرص متضيعش خالص قدام الجول، وكانت محتاجة لمسة بس.

وعلق موسى على الإعلامي عمرو أديب خلال حضوره مباراة الأهلي والزمالك في المدرجات، قائلاً: "كان بيمر بحالة صعبة جدًا، وبقوله معلش يا عمرو".

وتابع: "عبدالله السعيد لم يكن في حالته، والأهلي نجح في تحجيمه عن طريق عمرو السولية، واللي أدى دوره بشكل احترافي في السيطرة على عبدالله السعيد، وده اللي خلاه مش في حالته الطبيعية".

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عمرو أديب أحمد موسى كأس مصر الزمالك الأهلي

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